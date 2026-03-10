Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - PKW kollidiert mit Baum

Verdacht auf Alkoholkonsum beim 21-jährigen Fahrer

Emmerich-Hüthum (ots)

Am Sonntag (8. März 206) gegen 21:00 Uhr ereignete sich auf der Eltener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein junger Mann schwere Verletzungen zuzog. Der 21-Jährige aus Emmerich war in seinem VW in Richtung Hüthum unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der VW streifte zunächst ein sogenanntes "Weißes Kreuz", das an eine 69-jährige Autofahrerin erinnert, welche im März 2024 an dieser Örtlichkeit bei einem Verkehrsunfall ihr Leben verlor. Danach prallte der VW gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Bei der Kollision trug der Mann schwere Verletzungen davon, der PKW erlitt einen Totalschaden.

Da es Anzeichen für Alkoholkonsum bei dem 21-Jährigen gab, wurde ein freiwilligen Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser fiel positiv aus. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Die Eltener Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (cs)

