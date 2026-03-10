Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Ernüchternde Bilanz: Kreispolizeibehörde Kleve stellt zahlreiche Verstöße bei Elektrokleinstfahrzeugen fest

Kreis Kleve (ots)

Seit dem 1. März 2026 gilt für Elektrokleinstfahrzeuge (EKF) wie E-Scooter, Kleinkrafträder und weitere zulassungsfreie Kraftfahrzeuge das neue Versicherungsjahr. Mit dem Stichtag verlor die bisherige Versicherung ihre Gültigkeit und das neue Versicherungskennzeichen, in der Farbe schwarz, muss am EKF angebracht sein (siehe dazu auch die Pressemeldung vom 24. Februar 2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6223167). Ein fehlender Versicherungsschutz stellt eine Straftat dar, die verfolgt werden muss. Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen in der ersten Märzwoche (1. bis 8. März), mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten bereits 49 Strafanzeigen fertigen.

Die Polizei weist darauf hin, dass sich nicht nur die Nutzer dieser Fahrzeuge, sondern im Einzelfall auch die verantwortlichen Halter strafbar machen. Das gilt auch für Eltern, deren Kinder mit nicht versicherten E-Scootern am Straßenverkehr teilnehmen. (pp)

