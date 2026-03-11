Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Fenster aufgehebelt: Unbekannte durchsuchen Firmengebäude

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Samstag (7. März 2026), 12:00 Uhr und Dienstag (10. März 2026), 09:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Deichstraße in Emmerich. Der oder die Täter hebelten ein Fenster eines Gebäudes auf und durchsuchten mehrere Räume, bevor sie sich von der Örtlichkeit entfernten. Zu einer möglichen Tatbeute können bislang keine Angaben gemacht werden.

Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

