Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Erstmeldung nach Verkehrsunfall: Sperrung der Issumer Straße (L362)

Kerken (ots)

Am Donnerstagmorgen (12. März 2026) ist es gegen 08:40 Uhr an der Issumer Straße (L362) in Kerken zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Issumer Straße (L362) ist aktuell auf Höhe Schietweg / Am Stapperhof und Am Schüttenhof (aus Fahrtrichtung Sevelen) vollgesperrt. Es wird darum gebeten den Bereich zu umfahren. Weitere Informationen zum Unfall werden durch die Polizei zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell