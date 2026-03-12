POL-KLE: Kleve - Zutritt zu Gaststätte verschafft: Bargeld, Spirituosen und Tablet entwendet
Kleve (ots)
Am Dienstag (10. März 2026) kam es gegen 02:59 Uhr an der Schloßstraße in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Gaststätte und entwendeten aus den Räumlichkeiten u.a. einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, mehrere Spirituosen sowie ein Tablet.
Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)
