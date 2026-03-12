Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zutritt zu Gaststätte verschafft: Bargeld, Spirituosen und Tablet entwendet

Kleve (ots)

Am Dienstag (10. März 2026) kam es gegen 02:59 Uhr an der Schloßstraße in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Gaststätte und entwendeten aus den Räumlichkeiten u.a. einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, mehrere Spirituosen sowie ein Tablet.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell