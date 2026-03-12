Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Schwerer Verkehrsunfall in Aldekerk

Pkw-Fahrerin verstirbt an der Unfallstelle

Kerken (ots)

Am Donnerstag (12. März 2026) ereignete sich gegen 08:40 Uhr an der Issumer Straße in Kerken-Aldekerk ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person getötet wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es im Zusammenhang mit einem Überholmanöver, bei dem ein LKW überholt werden sollte, zu einer Kollision zweier Pkw. Der Wagen einer 55-jährigen Frau aus Geldern, die aus Richtung Sevelen in Richtung Kerken unterwegs war, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der eingesetzte Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Fahrer des anderen Fahrzeuges, ein 67-jähriger aus Issum, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Kreispolizeibehörde Kleve eingesetzt. Der polizeiliche Opferschutz informierte die Angehörigen der Frau. Ihnen gilt unsere tiefe Anteilnahme.

Die Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Issumer Straße ist aktuell noch gesperrt. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell