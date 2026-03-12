Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Folgemeldung zum Verkehrsunfall in Kalkar: Pkw fährt in die Ley

Vermutlich medizinischer Notfall

Fahrer in Lebensgefahr

Kalkar (ots)

Am Donnerstag (12. März 2026) wurde die Polizei gegen 10:32 Uhr durch die Rettungsleitstelle über einen automatisch ausgelösten Notfallalarm aus einem Fahrzeug informiert. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zum gemeldeten Einsatzort in Kalkar an der Xantener Straße (B57) entsandt. Nach kurzer Suche konnte etwa 70 Meter abseits der Straße ein Pkw in einem Bach, der Ley, festgestellt werden. Vermutlich hatte ein medizinischer Notfall dazu geführt, dass der 64-jährige Fahrer eines Mercedes aus Kalkar über die Fahrbahn in eine Wiese und letztendlich bis in den Bach gefahren war. Er wurde durch die Feuerwehr Kalkar aus dem Fahrzeug gerettet und durch den Rettungsdienst nach Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht Lebensgefahr. Zur Bergung des Fahrzeuges wurde in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ein landwirtschaftlicher Schlepper eingesetzt, das Fahrzeug anschließend sichergestellt. Die Xantener Straße war im Bereich zwischen dem Kreisverkehr an der Rheinstraße in Kalkar-Stadtmitte und dem Parkplatz am Baukamp für die Dauer der Patientenrettung und -versorgung, der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Pkw bis gegen 13:10 Uhr voll gesperrt. Der polizeiliche Opferschutz wurde zur Benachrichtigung und Betreuung des Verunfallten eingesetzt. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell