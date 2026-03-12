PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Folgemeldung zum Verkehrsunfall in Kalkar: Pkw fährt in die Ley
Vermutlich medizinischer Notfall
Fahrer in Lebensgefahr

Kalkar (ots)

Am Donnerstag (12. März 2026) wurde die Polizei gegen 10:32 Uhr durch die Rettungsleitstelle über einen automatisch ausgelösten Notfallalarm aus einem Fahrzeug informiert. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zum gemeldeten Einsatzort in Kalkar an der Xantener Straße (B57) entsandt. Nach kurzer Suche konnte etwa 70 Meter abseits der Straße ein Pkw in einem Bach, der Ley, festgestellt werden. Vermutlich hatte ein medizinischer Notfall dazu geführt, dass der 64-jährige Fahrer eines Mercedes aus Kalkar über die Fahrbahn in eine Wiese und letztendlich bis in den Bach gefahren war. Er wurde durch die Feuerwehr Kalkar aus dem Fahrzeug gerettet und durch den Rettungsdienst nach Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht Lebensgefahr. Zur Bergung des Fahrzeuges wurde in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ein landwirtschaftlicher Schlepper eingesetzt, das Fahrzeug anschließend sichergestellt. Die Xantener Straße war im Bereich zwischen dem Kreisverkehr an der Rheinstraße in Kalkar-Stadtmitte und dem Parkplatz am Baukamp für die Dauer der Patientenrettung und -versorgung, der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Pkw bis gegen 13:10 Uhr voll gesperrt. Der polizeiliche Opferschutz wurde zur Benachrichtigung und Betreuung des Verunfallten eingesetzt. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 11:36

    POL-KLE: Straelen - 50-jähriger Mann schwerverletzt: Kripo sucht Zeugen

    Straelen (ots) - Bereits am Freitag (10. Mai 2024) zog sich ein 50-jähriger Mann aus Straelen, an der Venloer Straße in Straelen, schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde durch Zeugen im Bereich des angrenzenden Radwegs, in Höhe der Zufahrt eines Geflügelbetriebs, aufgefunden. Laut dem Geschädigten, welcher mit einem Pedelec unterwegs gewesen war, befand sich im ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 11:12

    POL-KLE: Kalkar - Erstmeldung nach Verkehrsunfall: Sperrung der Xantener Straße (B57)

    Kalkar (ots) - Am Donnerstag (12. März 2026) ist es gegen 10:30 Uhr an der Xantener Straße (B57) in Kalkar zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Xantener Straße (B57) ist aktuell am Kreisverkehr (Rheinstraße) und dem Parkplatz Baukamp (aus Fahrtrichtung Kehrum kommend) vollgesperrt. Es wird darum gebeten den Bereich zu umfahren. Weitere Informationen zum Unfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren