Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Folgemeldung zur Pressemitteilung vom 16.02.2026 ("Fußgänger zieht sich nach Kollision mit Pkw schwere Verletzungen zu...."): 76-Jähriger jetzt im Krankenhaus verstorben

Kleve (ots)

Der am Sonntag (15.Februar 2026) gegen 08:50 Uhr in Kleve-Materborn bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte 76-jährige Mann aus Kleve ist am Donnerstag (12. März 2026) in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Die ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6217816 (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell