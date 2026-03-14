Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Fahrer eines Leichtkraftrades bei Unfall schwer verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Am 14.03.2026, gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Fahrer eines Honda-Leichtkraftrades aus Kleve die Dr.-Engel-Straße in Bedburg-Hau in Fahrtrichtung Grunewaldstraße. An der Kreuzung zur Triftstraße wollte er diese überqueren und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Rees, die mit ihrem Skoda die Triftstraße aus Fahrtrichtung Kleve in Richtung Goch befuhr. Bei der Kollision verletzte sich der Motorradfahrer schwer und musste mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt. (S.P.)

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