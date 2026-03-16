Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Erdgeschoßwohnung an der Emmericher Straße

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter drangen am Freitag (13. März 2026) in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 21:15 Uhr in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrparteienhauses an der Emmericher Straße in Rees ein. Ein Wohnzimmerfenster wurde gewaltsam geöffnet, wodurch der oder die Täter in die Wohnung gelangen konnten. Dort wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlten. Anschließend verließen der oder die Täter die Wohnung durch die Terassentür. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, was entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich Emmericher Straße/Ebentalstraße machen können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Emmerich unter Telefon 02822 7830. (sp)

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