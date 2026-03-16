POL-KLE: Kevelaer - Geparkter Ford Focus am Kindergartenparkplatz beschädigt
Verursacher flüchtig
Kevelaer (ots)
An der Twistedener Straße in Kevelaer wurde ein auf dem Parkplatz am Kindergarten Wiesenzauber geparkter schwarzer Ford Focus beschädigt. Der Verursacher hat sich unerkannt entfernt. Der Unfall, bei dem der Ford an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde, geschah von Freitag (13. März 2026), 17:00 Uhr bis Samstag (14. März 2026), 06:25 Uhr. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise unter Telefon 02831 1250. (sp)
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