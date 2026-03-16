Rheurdt (ots) - In der Zeit von Donnerstag (12. März 2026), etwa 16:00 Uhr, bis Freitag (13. März 2026), 15:30 Uhr, kam es an der Kirchstraße in Rheurdt zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. In beiden Fällen wurde jeweils ein Fenster gewaltsam geöffnet und die Gebäude so betreten. Es wurden alle Räume begangen und Schränke sowie Schubladen durchsucht. In ...

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