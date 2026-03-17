Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zu zweit auf E-Scooter

14-Jährige stürzt und verletzt sich schwer

Geldern (ots)

Am Montag (16. März 2026) kam es gegen 18:20 Uhr an der Niederwalder Straße in Geldern-Kapellen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-Jährige aus Geldern schwer verletzt wurde. Sie war verbotswidrig auf dem E-Scooter eines 14-Jährigen aus Issum mitgefahren und etwa in Höhe der Bogenstraße aus unbekannten Gründen herunter auf die Fahrbahn gestürzt. Dabei zog sie sich Kopfverletzungen zu, woraufhin sie zunächst in ein Krankenhaus in Geldern und von dort in eine Klinik nach Krefeld verlegt wurde. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. (sp)

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