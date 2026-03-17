Geldern (ots) - Einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer vom Fahren abzuhalten, ist grundsätzlich eine gute Idee. Wenn man jedoch selbst betrunken ist, sollte man davon Abstand nehmen, zumindest in der Form, wie sie ein 30-jähriger Mann aus Kleve am Sonntag (15. März 2026) gegen 05:30 Uhr an den Tag legte. Er war zu Fuß auf der Straße am Nierspark in Geldern ...

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