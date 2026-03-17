POL-KLE: Goch - Seitenscheibe eines Taxis eingeschlagen
Dispatch-Handy entwendet
Goch (ots)
In der Nacht von Sonntag (15. März 2026), 19:00 Uhr bis Montag (16. März 2026), 06:30 Uhr wurde die Seitenscheibe eines Taxis an der Dr.-Lax-Straße in Goch eingeschlagen. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand ein sogenanntes Dispatch-Handy, ein Mobiltelefon, welches lediglich der Auftragsabwicklung im Taxi-Verkehr dient und nicht anderweitig genutzt werden kann. Die Kriminalpolizei in Goch sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Pkw-Aufbruch bzw. zu verdächtigen Feststellungen an der Dr.-Lax-Straße geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)
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