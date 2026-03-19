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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Laterne durch Lkw beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Mittwoch, 18. März, gegen 10.15 Uhr einen Laternenmast an der Lippestraße. Bei dem Zusammenstoß in Höhe des Schützenvereins fiel zudem eine Klappe des Fahrzeugs herunter und verursachte dadurch Kratzer und eine Einkerbung auf der Fahrbahn. Die Beamten stellten das Lkw-Teil sicher. Mitarbeiter der Stadtwerke beseitigten die beschädigte Laterne.

Hinweise zum Lkw nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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