Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Eichenstraße war am Mittwoch, 18. März, zwischen 9 Uhr und 12.50 Uhr das Ziel unbekannter Einbrecher.

Nachdem der oder die Unbekannten gewaltsam ein Fenster aufhebelten und sich so Zugang zu dem Wohnhaus verschafften, durchsuchten er oder sie mehrere Räume und flüchteten anschließend unerkannt.

Ob etwas entwendet wurde, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Hinweise zu dem Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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