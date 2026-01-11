PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht

Kaisersesch (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 11.01.2026, kam es gegen 02:10 Uhr in der Pommerbachstraße in Kaisersesch zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher kam auf schneebedeckter Fahrbahn nach links ab, überfuhr zunächst eine Fahrbahnbegrenzung und kollidierte im Anschluss mit auf einer Parkfläche geparkten Fahrzeugen. Hierdurch wurden neben dem unfallverursachenden Pkw drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Fahrzeugteile des unfallverursachenden Fahrzeugs wurden aufgefunden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Wer kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cochem telefonisch in Verbindung zu setzen, Tel. 02671-984/0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
POK Meurer

Telefon: 02671-9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

