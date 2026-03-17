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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL
OH - BAB 226
Pkw überschlägt sich

Lübeck (ots)

Am Montagvormittag (16.03.2026) kam ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Bundesautobahn 226 ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam hinter der Leitplanke zum Stehen. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. An dem Seat entstand Totalschaden.

Gegen 10:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Lübecker mit einer 20-jährigen Beifahrerin die Bundesautobahn 226 aus Lübeck-Travemünde kommend in Richtung Bad Schwartau. Hinter der Anschlussstelle Lübeck-Dänischburg geriet der Wagen ersten Erkenntnissen zufolge durch eine ruckartige Rechtsbewegung gegen die Leitplanke und überschlug sich darüber. Der graue Seat kam rechts neben der Fahrbahn parallel zur Fahrbahn zum Stehen.

Der 19-jährige Fahrer und die 20-jährige Lübeckerin wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der graue Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ersten Einschätzungen zufolge entstand an dem Pkw Totalschaden. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Die Polizei hat gegen den Lübecker (deutsche Staatsangehörigkeit) ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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