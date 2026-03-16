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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz
Trunkenheit im Straßenverkehr

Lübeck (ots)

Am Samstagmittag (14.03.2026) kam es in Lübeck St. Jürgen und St. Lorenz zu einem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Atemalkohol fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Zu einem Unfall kam es nicht.

Gegen 13:00 Uhr meldete eine Anruferin der Polizei den Verdacht, dass ein Peugeot vor ihr unter dem Einfluss von Alkohol geführt werde. Der Peugeot soll in Schlangenlinien geführt worden sein und sich auf der Moislinger Allee befinden.

Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeug schließlich in der Nebenhofstraße fest. Bei einer Kontrolle bemerkten die eingesetzten Kräfte den unsicheren Gang des Fahrzeugführers und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem 43-jährigen Fahrer durch. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 3,57 o/oo. Daraufhin ordneten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe an.

Die Polizei hat gegen den Mann (Staatsangehörigkeit: polnisch) ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Fahrzeugschlüssel wurden im Einverständnis des Mannes an einen nüchternen Bekannten ausgehändigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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