Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Heiligenhafen

Ehepaar rettet Mann am Jachthafen

Lübeck (ots)

Am Samstagabend (14.03.2026) stürzte eine männliche Person in das Hafenbecken des Jachthafens Heiligenhafen. Ein Ehepaar beobachtete den Sturz und eilte dem Mann zur Hilfe. Nach dem Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte konnte die Person aus dem Wasser gezogen und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 21:00 Uhr spazierte ein Ehepaar aus Ostholstein am Jachthafen in Heiligenhafen. Die beiden bemerkten einen Mann, der einen unsicheren Gang aufwies, auf einem der Stege. Aus diesem Grund entschloss sich das Ehepaar aus Ostholstein den Mann im Auge zu behalten. Als er versuchte, auf ein Boot zu steigen, stürzte er in das Hafenbecken.

Der 59-jährige Ehemann eilte dem Mann im Wasser zur Hilfe und hielt ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte über Wasser. Mit vereinten Kräften gelang es den Einsatzkräften, den 58-Jährigen aus dem Becken zu ziehen.

Das Seenotrettungsboot Heiligenhafen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) leuchtete die Einsatzstelle während der Rettungsmaßnahmen aus. Der Mann aus dem Kreis Plön wurde anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

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