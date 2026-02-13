POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Einbruch in Einfamilienhaus
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus-Wüllen, Grüner Weg;
Tatzeit: zwischen 12.02.2026, 16.00 Uhr und 13.02.2026, 07.10 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus-Wüllen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Terassentür an der Straße Grüner Weg. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen machten sie keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
