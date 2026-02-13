POL-BOR: Bocholt-Stenern - Unfallflucht begangen
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt-Stenern, Barloer Weg;
Unfallzeit: 12.02.2026, zwischen 05.15 Uhr und 16.15 Uhr;
Einen grauen BMW angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer aus Bocholt. Donnerstag parkte das Auto zwischen 05.15 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Krankenhausparkplatz an der Straße Barloer Weg. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)
