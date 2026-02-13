POL-BOR: Gronau - Seitenscheibe eingeschlagen
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Mühlenmathe;
Tatzeit: 12.02.2026, zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr;
Einen Pkw mutwillig beschädigt haben unbekannte Täter in Gronau. Der graue VW Fox hatte Donnerstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr an der Straße Mühlenmathe vor einem Haus gestanden. Dort schlugen die Täter die hintere rechte Seitenscheibe ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
