POL-BOR: Gronau - Seitenscheibe eingeschlagen

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Weststraße; Tatzeit: 12.02.2026, zwischen 15.15 Uhr und 20.15 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Donnerstagnachmittag zwischen 15.15 Uhr und 20.15 Uhr öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Die Unbekannten machten keine Beute. Die ...

