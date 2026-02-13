PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Einfamilienhaus

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Weststraße;

Tatzeit: 12.02.2026, zwischen 15.15 Uhr und 20.15 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Donnerstagnachmittag zwischen 15.15 Uhr und 20.15 Uhr öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Die Unbekannten machten keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

