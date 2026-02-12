Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Einfamilienhaus

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Alstätter Straße;

Tatzeit: 11.02.2026, zwischen 05.30 Uhr und 10.30 Uhr;

Unbekannte drangen am Mittwoch zwischen 05.30 Uhr und 10.30 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus an der Alstätter Straße in Vreden ein. Dazu öffneten sie eine Garage und gelangten darüber in das Haus. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld. Zeugen beobachteten zwei Männer, die sich auffällig gegenüber dem Haus aufhielten. Die Personen werden wie folgt beschrieben: beide etwa 30 - 35 Jahre alt; einer mit dunklem Drei-Tage-Bart. Beide trugen eine dunkle Strickmütze, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Anschließend entfernten sie sich zu Fuß in Richtung Kreisverkehr Alstätter Straße / Breslauer Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

