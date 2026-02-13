PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

Kreis Borken (ots)

98 km/h statt der maximal erlaubten 50 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die Straße Alstätter Brook in Ahaus. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet.

Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen erfassten die Mitarbeiter an 10 Stellen im Kreis Borken das Tempo von insgesamt 8508 Fahrzeugen. Rund 11 Prozent davon überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Das schlägt sich nieder in 168 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 734 Verwarngeldern und 9 Fahrverboten.

Besonders gravierende Verstöße wurden unter anderem festgestellt: Im Nordkreis wurde ein Fahrzeug innerorts auf der der Gildehauser Straße in Gronau mit 66 bei erlaubten 30 km/h gemessen. Im Südkreis wurde ein Pkw innerorts auf der Hamalandstraße in Bocholt mit 92 bei erlaubten 50 km/h sowie ein Lkw mit 85 bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptunfallursachen im Kreis Borken und führt immer wieder - auch bei Unbeteiligten - zu schweren Unfallfolgen. Der Verkehrsdienst setzt seine Kontrollen daher auch in der kommenden Woche fort.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 11:54

    POL-BOR: Vreden - Einbruch in Einfamilienhaus

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Alstätter Straße; Tatzeit: 11.02.2026, zwischen 05.30 Uhr und 10.30 Uhr; Unbekannte drangen am Mittwoch zwischen 05.30 Uhr und 10.30 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus an der Alstätter Straße in Vreden ein. Dazu öffneten sie eine Garage und gelangten darüber in das Haus. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld. Zeugen beobachteten zwei Männer, die sich auffällig ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 11:52

    POL-BOR: Vreden - Einbruch in Einfamilienhaus

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Ostendarper Straße; Tatzeit: 11.02.2026, zwischen 10.40 Uhr und 12.55 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden. Die Einbrecher verschafften Mittwoch zwischen 10.40 Uhr und 12.55 Uhr durch eine Terassentür gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses an der Ostendarper Straße. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke. Zum Zeitpunkt der ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 11:51

    POL-BOR: Heek - Geldbörse entwendet

    Heek (ots) - Tatort: Heek, Bahnhofstraße; Tatzeit: 11.02.2026, 16.25 Uhr; Eine Taschendiebin entwendete am Mittwoch in Heek eine Geldbörse. Eine Kundin eines Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße bemerkte den Verlust im Kassenbereich. Die Geschädigte hielt sich gegen 16.25 Uhr im Geschäft auf, als sich ihr eine weibliche unbekannte Frau in den Weg stellte und ihr dabei vermutlich das Portemonnaie aus der Tasche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren