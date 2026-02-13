PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Polizei zieht Bilanz zu Weiberfastnacht: Sechs Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Kreis Borken (ots)

Trotz wiederholter Warnhinweise hat die Polizei an der gestrigen Weiberfastnacht insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer festgestellt, die unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen ein Kraftfahrzeug führten.

Die Kontrollen erfolgten einmal in Bocholt, viermal in Gronau sowie einmal in Südlohn. In dem Fall in Bocholt stand der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss, in den übrigen Fällen ergab sich der Verdacht auf Drogenkonsum.

In allen Fällen wurde den Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Polizei nimmt diese Verstöße zum Anlass, nochmals eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer zu appellieren: Fahren Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen! Bereits geringe Mengen können die Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigen und führen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Gerade in der Karnevalszeit gilt: Wer feiern möchte, sollte das Auto stehen lassen und auf alternative Verkehrsmittel zurückgreifen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

