POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Wohnung
Raesfeld (ots)
Tatort: Raesfeld, Nordstraße;
Tatzeit: 12.02.2026, 09.45 Uhr und 13.00 Uhr;
In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Raesfeld. Donnerstag zwischen 09.45 Uhr und 13.00 Uhr öffneten die Unbekannten gewaltsam die Wohnungstür an der Nordstraße. Die Einbrecher machten keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
