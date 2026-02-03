PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 13 Jähriger aus Mettmann vermisst - Die Polizei sucht mit Foto

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld unterstützt derzeit bei der Suche nach einem als vermisst gemeldeten 13 Jahre alten Jugendlichen.

Hierzu wendet sie sich mit einem Foto des Jungen an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort.

Bei dem Vermissten handelt es sich um Mohammed A., der aktuell in einer pädagogischen Jugendeinrichtung in Boerholz im Kreis Viersen untergebracht ist. Dort wurde er letztmalig am Donnerstagabend (29. Januar 2026) gesehen.

Der Polizei liegen zwar keinerlei konkreten Hinweise auf eine akute Gefährdungslage vor, sie kann jedoch auch nicht ausschließen, dass sich Mohammed aufgrund seines Alters in einer Notsituation befindet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte sich der Junge möglicherweise im Umfeld von Familienangehörigen in Krefeld oder in Erkrath aufhalten.

Zu Mohammed liegt die folgende Beschreibung vor:

   - etwa 1,85 Meter groß
   - kräftige Statur
   - schwarze, kurze Haare
   - südländisches Aussehen

Ein Foto des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/193874

Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Mohammed A. nimmt die Polizei im Kreis Mettmann unter der Rufnummer 02104 9480-6450 oder jede andere Polizeidienststelle auch via Notruf 110 entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

Polizeipressestelle Adalbert-Bach-Platz 1 40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010

Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Zur ursprünglichen Pressemitteilung gelangen Sie über den folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6209818

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

