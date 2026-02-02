Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Welkom in Krefeld: Arbeitsbesuch der Polizeichefin der Politie Venlo/Beesel

Krefeld (ots)

Am Montag (2. Februar 2026) begrüßte Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck die niederländische Polizeichefin der Politie Venlo/Beesel, Bouchra El Ouahbi, ihre Stellvertreterin Kirstie Henstra und den Koordinator für gemeinsame Einsätze, Ger de Kunder, im Polizeipräsidium. Auch Detlev Peuyn, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz und Claudia Jacobsen, Koordinatorin für länderübergreifende Einsätze, ließen ihr Fachwissen in den persönlichen Austausch einfließen. Im Mittelpunkt des Treffens stand die weitere Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und ein stetiger Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden beider Regionen. Sowohl Ursula Mecklenbrauck als auch Bouchra El Ouahbi hoben bei dem Treffen hervor, dass Sicherheit nicht an Landesgrenzen endet. "Ich freue mich, dass die enge Polizeipartnerschaft zwischen Venlo und Krefeld mit der offiziellen Städtepartnerschaft sehr gut korrespondiert", betont Ursula Mecklenbrauck. (46)

