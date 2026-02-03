Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Frau mit Rollator beraubt

Krefeld

Auf der Neuen Linner Straße ist eine Krefelderin von zwei Unbekannten beraubt worden. Am Montag (2. Februar 2026) gegen 10:30 Uhr kam die 66-Jährige gerade vom Geldabheben bei der Bank und einem Einkauf im Supermarkt, als die beiden Männer sie unvermittelt von ihrem Rollator wegstießen, ihre Einkaufstasche an sich brachten und damit flüchteten. In der Tasche befand sich neben den Einkäufen auch das Portemonnaie der Frau.

Einer der beiden Männer ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat dunkle Locken und trug einen schwarzen Mantel und eine schwarze Mütze. Über den anderen Mann ist nur bekannt, dass er etwas kleiner ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151 - 6340 zu melden. (47)

