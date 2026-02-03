PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: 13-Jähriger wird vermisst - Polizei bittet um Hinweise - 2602015

Erkrath / Boerholz / Krefeld (ots)

Die Polizei im Kreis Mettmann ist derzeit nach der Suche nach einem als vermisst gemeldeten 13 Jahre alten Jugendlichen. Hierzu wendet sie sich mit einem Foto des Jungen an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort.

Bei dem Vermissten handelt es sich um Mohammed A., der aktuell in einer pädagogischen Jugendeinrichtung in Boerholz im Kreis Viersen untergebracht ist. Dort wurde er letztmalig am Donnerstagabend (29. Januar 2026) gesehen.

Der Polizei liegen zwar keinerlei konkreten Hinweise auf eine akute Gefährdungslage vor, sie kann jedoch auch nicht ausschließen, dass sich Mohammed aufgrund seines Alters in einer Notsituation befindet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte sich der Junge möglicherweise im Umfeld von Familienangehörigen in Erkrath oder in Krefeld aufhalten.

Zu Mohammed liegt die folgende Beschreibung vor:

   - etwa 1,85 Meter groß
   - kräftige Statur
   - schwarze, kurze Haare
   - südländisches Aussehen

Ein Foto des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/193874

Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Mohammed A. nimmt die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 oder jede andere Polizeidienststelle auch via Notruf 110 entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

