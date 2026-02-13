Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Friedmate;

Tatzeit: 13.02.2026, 00.00 Uhr und 09.30 Uhr;

Die Seitenscheibe eines Nissan Juke eingeschlagen haben bislang unbekannte Täter in Ahaus-Wüllen. Das Auto stand in der Nacht zu Freitag vor einem Wohnhaus an der Straße Friedmate. Die Täter gelangten so in das Innere des Fahrzeuges, machten allerdings keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell