POL-BOR: Ahaus - Pkw beschädigt und davongefahren

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus-Wüllen, Friedmate; Tatzeit: 13.02.2026, 00.00 Uhr und 09.30 Uhr; Die Seitenscheibe eines Nissan Juke eingeschlagen haben bislang unbekannte Täter in Ahaus-Wüllen. Das Auto stand in der Nacht zu Freitag vor einem Wohnhaus an der Straße Friedmate. Die Täter gelangten so in das Innere des Fahrzeuges, machten allerdings keine Beute. Die ...

