POL-BOR: Ahaus - Pkw beschädigt und davongefahren
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Kirmesplatz;
Unfallzeit: 12.02.2026, 07.30 Uhr und 13.45 Uhr;
Einen grauen Opel Astra angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Auto parkte Donnerstag zwischen 07.30 Uhr und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz des Kirmesplatzes. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Stoßstange hinten rechts und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
