Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Annweiler (ots)

Am Samstagabend 14.03.2026, gegen 19:20 Uhr, fiel einem Verkehrsteilnehmer der Fahrer eines BMW auf, welcher in Schlangenlinien die Wasgaustraße von Sarnstall in Richtung Lug fahren würde. Der 81-jährige Fahrzeugführer wurde durch Polizeikräfte in Annweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten Hinweise auf Alkoholkonsum durch den Mann festgestellt werden. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen

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