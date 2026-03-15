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POL-PDLD: Kontrollen des Durchfahrtsverbots anlässlich der Tunnelsperrungen bei Annweiler

POL-PDLD: Kontrollen des Durchfahrtsverbots anlässlich der Tunnelsperrungen bei Annweiler
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B10/AS LD-Nord (ots)

Am gestrigen Samstag führte die Polizei Edenkoben an der Anschlussstelle LD-Nord (Auffahrt zur B10) drei mobile Verkehrskontrollen durch. Dabei konnten fünf Kraftfahrer kontrolliert werden. Während zwei Fahrer eine Ausnahmegenehmigung für das Befahren der B10 vorweisen konnten, mussten drei Kraftfahrer wenden und ihre Fahrt über die A65 fortsetzen. Gegen sie wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei Edenkoben wird auch im weiteren Verlauf des Sperrzeitraums verstärkt Kontrollen auf der B10/AS LD-Nord durchführen. Vom 28.02.2026 bis zum 17.05.2026 ist die B10 zwischen der Anschlussstelle Rinnthal/B48 und der Anschlussstelle Annweiler-Ost wegen Tunnelarbeiten voll gesperrt. Die örtliche Umleitung führt durch Rinnthal, Annweiler-Sarnstall und Annweiler. Zur Entlastung dieser Strecke ist das Befahren der B10 für Lkw über 7,5 t, mit Ausnahme des Anliegerverkehrs, untersagt. Für den übrigen Fahrzeugverkehr bestehen keine Einschränkungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Carsten Willig

Telefon: 06323 9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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