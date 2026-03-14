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POL-PDLD: Kontrollen des Durchfahrtsverbots anlässlich der Tunnelsperrungen bei Annweiler

POL-PDLD: Kontrollen des Durchfahrtsverbots anlässlich der Tunnelsperrungen bei Annweiler
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B10/AS LD-Nord (ots)

Von Freitag (12.03.2026) auf Samstag (13.03.2026) wurden im Bereich der A65 (AS LD-Nord) und der B10 von Beamten der Polizeiinspektion Edenkoben drei Kontrollen durchgeführt. Von acht kontrollierten Lkw-Fahrern mussten vier Fahrer wenden, da sie die B10 unberechtigt befuhren und keine erforderliche Ausnahmegenehmigung vorweisen konnten. Gegen sie wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Seit dem 27.02.2026, 19:00 Uhr und voraussichtlich noch bis zum 17.05.2026 ist die B10 zwischen den Anschlussstellen Rinnthal/B48 und Annweiler-Ost wegen Tunnelarbeiten voll gesperrt. Die örtliche Umleitung führt durch Rinnthal, Annweiler-Sarnstall und Annweiler. Zur Entlastung dieser Strecke ist die Durchfahrt auf der B10 für Lkw über 7,5 t - mit Ausnahme des Anliegerverkehrs - untersagt. Für den übrigen Fahrzeugverkehr bestehen keine Einschränkungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Carsten Willig

Telefon: 06323-9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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