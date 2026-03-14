Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lingenfeld (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit und eine Alkoholisierung von 1,41 Promille führten am Abend des 13.03.2026, gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B9, zwischen den Anschlussstellen Lingenfeld-Nord und Lingenfeld-Süd. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße kam im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit mehreren Leitpfosten und einem Verkehrsschild, bis er nach circa 75 Metern zum Stehen kam. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest offenbarte die deutliche Alkoholisierung. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000EUR geschätzt, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Fahrer muss sich nun einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs stellen, sein Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und wurde abgeschleppt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 07274/9580 oder via Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de an die Polizei in Germersheim zu wenden.

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