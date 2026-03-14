Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Hördt (ots)

Am 13.03.2026, gegen 14:15 Uhr kam es in der Bellheimer Straße in Hördt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Hierbei kam augenscheinlich die Fahrerin eines weißen PKWs zu weit in die Fahrbahnmitte, wobei sie mit ihrem linken Außenspiegel den Linienbus touchierte. Durch die Kollision entstand an dem Linienbus ein Lackschaden. Die Fahrerin des weißen PKWs setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten und vor Ort ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem weißen PKW, insbesondere hinsichtlich des Kennzeichens und der Fahrerin machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 07274/9580 oder via Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de an die Polizei in Germersheim zu wenden.

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