Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Impflingen bei Landau (ots)

Die Polizeiinspektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es am 13.03.2026 um die Mittagszeit im Bereich Impflingen zu Kontaktaufnahmen von mindestens 2 Tatverdächtigen mit Anwohnern kam, bei denen es sich um Trick-Betrugsversuche mit der Masche "falscher Polizeibeamter" gehandelt haben könnte. Beide Personen erkundigten sich bei den Anwohnern offensichtlich nach Wertgegenständen in den Häusern. Bitte beachten Sie:

Geben Sie keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Landau, wenn sie weitere Hinweise geben können. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen.

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