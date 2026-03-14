Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Jockgrim (ots)

Am Freitagnachmittag um kurz nach 17 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Penny Supermarkts in der Buchstraße ein schwarzes Fahrzeug des Herstellers Mercedes Benz, Typ A-Klasse, durch bislang unbekannte Täter an der Fahrertür beschädigt. Aufgrund der Spuren vor Ort, könnte der Schaden durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, welche im benannten Zeitraum im Bereich des Parkplatzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

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