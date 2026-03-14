POL-PDLD: Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) - Zu gleich zwei Einbrüchen kam es in dieser Woche im Stadtgebiet von Bad Bergzabern. Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht von Dienstag, den 10.03.26, auf Mittwoch, den 11.03.26. Die Täter drangen hierbei gewaltsam in einen Friseursalon in der Kurtalstraße ein. Bei einer zweiten Tat im Zeitraum von Dienstag, den 10.03.26, bis Donnerstag, den 12.03.26, war eine Stoffhandlung in der ...

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