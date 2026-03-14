POL-PDLD: Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht
Kandel (ots)
Am Freitagabend zwischen 21:20 Uhr und 21:50 Uhr verschafften sich mehrere Personen unerlaubt Zutritt zu einem Fahrradgeschäft in der Lauterburger Straße. Anschließend wurde Diebesgut in Form von Fahrrädern im mittleren fünfstelligen Wert entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, welche im benannten Zeitraum insbesondere im Bereich der Lauterburger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.
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Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Telefon: 07271 9221-0
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