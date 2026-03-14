Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer bei Unfall mit Rehbock verletzt

Frankweiler (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026, gegen 14:45 Uhr kam es auf der L 508 bei Frankweiler zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Rehbock. Ein 46-jähriger Motorradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die L 508 von Frankweiler in Richtung Siebeldingen, als ein Rehbock von links kommend auf die Fahrbahn lief. Der Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindern, in der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte zu Boden und kam schließlich neben der Fahrbahn zum Liegen. Der 46-Jährige war ansprechbar und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Rehbock verendete noch an der Unfallstelle, ein Jagdpächter wurde hinzugezogen.

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