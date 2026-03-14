PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer bei Unfall mit Rehbock verletzt

Frankweiler (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026, gegen 14:45 Uhr kam es auf der L 508 bei Frankweiler zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Rehbock. Ein 46-jähriger Motorradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die L 508 von Frankweiler in Richtung Siebeldingen, als ein Rehbock von links kommend auf die Fahrbahn lief. Der Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindern, in der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte zu Boden und kam schließlich neben der Fahrbahn zum Liegen. Der 46-Jährige war ansprechbar und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Rehbock verendete noch an der Unfallstelle, ein Jagdpächter wurde hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 14.03.2026 – 07:23

    POL-PDLD: Einbruch in Tankstelle

    Bellheim (ots) - Am 14.03.2026, gegen 01:11 Uhr kam es in Bellheim zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Tankstelle in der Zeiskamer Straße. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei welcher auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 07274/9580 oder via Mail an ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 07:22

    POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Lingenfeld (ots) - Überhöhte Geschwindigkeit und eine Alkoholisierung von 1,41 Promille führten am Abend des 13.03.2026, gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B9, zwischen den Anschlussstellen Lingenfeld-Nord und Lingenfeld-Süd. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße kam im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit mehreren Leitpfosten und einem ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 07:20

    POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

    Hördt (ots) - Am 13.03.2026, gegen 14:15 Uhr kam es in der Bellheimer Straße in Hördt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Hierbei kam augenscheinlich die Fahrerin eines weißen PKWs zu weit in die Fahrbahnmitte, wobei sie mit ihrem linken Außenspiegel den Linienbus touchierte. Durch die Kollision entstand an dem Linienbus ein Lackschaden. Die Fahrerin des weißen PKWs setzte ihre Fahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren