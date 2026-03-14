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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Tankstelle

Bellheim (ots)

Am 14.03.2026, gegen 01:11 Uhr kam es in Bellheim zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Tankstelle in der Zeiskamer Straße. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei welcher auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 07274/9580 oder via Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de an die Polizei in Germersheim zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
PK Thomas

Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Telefon 07274 958-0
Fax 06131 4868 8214
E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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