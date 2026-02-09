PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Neuhofen (ots)

Am Samstag (07.02.2026, 10:45 - 21 Uhr) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Hochhauses in der Rehbachstraße ein und entwendeten Schmuck und Bargeld aus dieser. Die Bewohnerin bemerkte den Einbruch erst am nächsten Tag.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz

