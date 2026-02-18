PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei stellt Männer mit Sprühdosen nach Sachbeschädigung

Krefeld (ots)

Am Dienstag (17. Februar 2026) gegen 23:30 Uhr wurde ein 45-jähriger Krefelder durch ein Geräusch auf zwei dunkel gekleidete Personen mit Sprühdosen aufmerksam, die sich vor seinem Fenster auf der Neuen Linner Straße aufhielten. Nachdem er von innen gegen seine Fensterscheibe geschlagen hatte, entfernten sich die Unbekannten in Richtung Philadelphiastraße. Vor Ort konnten die Polizeibeamten frische Lackfarbe an den Hauswänden feststellen. Ein weiteres Streifenteam konnte die beiden 35-jährigen Männer wenig später auf der Neuen Linner Straße, Ecke Philadelphiastraße stellen. Beide hatten Sprühdosen dabei und frische Farbspritzer auf der Kleidung und an den Händen. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (70)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 15:20

    POL-KR: Termine zur kostenlosen Fahrradregistrierung ab März 2026

    Krefeld (ots) - Um Ihr Fahrrad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei Krefeld auch in diesem Jahr Termine zur Fahrradregistrierung an. Der erste ist am Mittwoch, 18. März 2026, von 10 bis 14 Uhr - weitere Termine sind bereits geplant. Die Registrierungen finden nach Anmeldung auf der Polizeiwache Süd (Hansastraße 25 in Krefeld) statt. Sie erreichen uns montags bis freitags in der Zeit von 9:30 bis ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:32

    POL-KR: Zwei Einbrecher nach Zeugenhinweisen festgenommen

    Krefeld (ots) - Am Montag (16. Februar 2026) rief ein 38-jähriger Zeuge um 17:20 Uhr die Polizei, weil er einen unbekannten Mann dabei beobachtet hatte, wie dieser die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses auf dem Bleichpfad aufhebelte. Danach versuchte der Unbekannte, noch in weitere Wohnhäuser - unter anderem auf der Sankt-Anton-Straße, der Luisenstraße und am Dampfmühlenweg - zu gelangen. Nachdem die Beamten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren