Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei stellt Männer mit Sprühdosen nach Sachbeschädigung

Krefeld (ots)

Am Dienstag (17. Februar 2026) gegen 23:30 Uhr wurde ein 45-jähriger Krefelder durch ein Geräusch auf zwei dunkel gekleidete Personen mit Sprühdosen aufmerksam, die sich vor seinem Fenster auf der Neuen Linner Straße aufhielten. Nachdem er von innen gegen seine Fensterscheibe geschlagen hatte, entfernten sich die Unbekannten in Richtung Philadelphiastraße. Vor Ort konnten die Polizeibeamten frische Lackfarbe an den Hauswänden feststellen. Ein weiteres Streifenteam konnte die beiden 35-jährigen Männer wenig später auf der Neuen Linner Straße, Ecke Philadelphiastraße stellen. Beide hatten Sprühdosen dabei und frische Farbspritzer auf der Kleidung und an den Händen. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (70)

