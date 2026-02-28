Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Scheune brennt nieder

Der Brand einer Scheune führte am Samstag ab 01.17 Uhr in Andelshofen bei Überlingen zu deren kompletten Zerstörung. Nachdem mehrere Zeugen die brennende Scheune via Notruf meldeten, rückten die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot an die Einsatzstelle aus. Dabei erkannten die Helfer bereits aus der Ferne die lichterloh brennende Scheune. Da ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein angrenzendes Wohnhaus vorsichtshalber evakuiert. Die Scheune wurde als Wirtschaftsgebäude eines Hotelbetriebs zur Lagerung diverser Gegenstände genutzt. Nachdem der Dachstuhl bereits eine halbe Stunde brannte, fiel dieser in sich zusammen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 300.000 Euro. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Ursache der Brandentstehung ist den Ermittlern bislang nicht bekannt, so dass zunächst von einem Brand ohne strafbare Handlungen ausgegangen wird. Die Feuerwehr war mit 55 Wehrmännern vor Ort und wurde durch ein knappes Duzend Helfer des Rettungsdienstes unterstützt. Die Löschmaßnahmen mussten bis 06.00 Uhr fortgeführt werden, bis das Gebäude vollends gelöscht war. Da der Rest der Scheune als einsturzgefährdet gilt, ist diese momentan nicht betretbar.

Neukirch

Flugzeug wird von starkem Laser geblendet

Zu einem Gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr kam es am Freitag um 20.25 Uhr, als im Bereich Wildpoltsweiler ein Sportflugzeug mit einem grünen Laser anvisiert und dadurch die Piloten geblendet wurden. Wie die Luftfahrtexperten des Polizeipräsidiums bislang ermitteln konnten, handelte es sich um einen Ausbildungsflug mit einem Flugschüler und einem Fluglehrer, welche vom Bodenseeairport Friedrichshafen aus einen Rundflug starteten. Der Laserstrahl verfolgte das Luftfahrzeug zunächst, als sich dieses in einer Höhe von circa 3.000 Fuß (knapp 1.000 Meter) befand. Die beiden Insassen wurden durch das starke Licht geblendet. Erst als die Piloten kurzzeitig die Beleuchtung des Luftfahrzeugs ausschalteten und dadurch nicht mehr sichtbar waren, wurde die Blendung beendet. Die Piloten konnten ihr Sportflugzeug später wieder sicher auf dem Bodenseeairport landen. Da die Blendung glücklicherweise nur sehr kurz war, entstand keine Gesundheitsgefährdung für die Piloten und auch keine ernsthafte Gefahr für den Luftverkehr. Dennoch ermitteln die Luftfahrtexperten hier wegen einer nicht unerheblichen Straftat. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne nennenswerte Erkenntnisse. Daher bittet der Polizeiposten Friedrichshafen-Flughafen um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 07541 2074-0.

Friedrichshafen

Ungeschickt geparktes Fahrzeug wird gleich zwei Mal angefahren

Ein ordnungswidrig geparkter Citroën stand in der Ekkehardstraße in Friedrichshafen derart verkehrsbehindernd, dass er am Freitag gleich in zwei Fällen angefahren und beschädigt wurde, wodurch jeweils Sachschaden entstand. Zunächst fuhr um 15.44 Uhr eine 36-jährige Pkw-Lenkerin beim rückwärts ausparken an die vordere linke Stoßstange und den Scheinwerfer des Citroën, so dass an diesem ein Schaden von circa 3.000 Euro entstand. Da der Fahrzeugnutzer bzw. Fahrzeugbesitzer selbst durch die anwesenden Polizeibeamten nicht ausfindig gemacht werden konnte, hinterließen diese im Rahmen der Unfallaufnahme lediglich eine Nachricht an dem Fahrzeug. Knappe 2 Stunden später um 17.17 Uhr wollte eine 50-jährige Pkw-Lenkerin einem anderen Fahrzeug Platz machen und setzte dazu ihr Fahrzeug etwas rückwärts. Dabei fuhr sie ebenfalls gegen den oben genannten nach wie vor ordnungswidrig geparkten Citroën und verursachte am vorderen linken Kotflügel einen Schaden von circa 4.000 Euro. Inwiefern sich der Fahrzeugnutzer des Citroën für die Verkehrsunfälle verantworten muss, wollen die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen in ihren Ermittlungen klären.

