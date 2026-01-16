Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger täuschen Senior

Erfurt (ots)

Am Mittwoch (14.01.2026) wurde ein 74-jähriger Mann in Erfurt Opfer von Trickbetrügern. Unbekannte hatten sich telefonisch als Mitarbeiter eines Geldinstitutes ausgegeben und den Senior davon überzeugt, mehrere Überweisungen auf ausländische Konten vorzunehmen. So erbeuteten die Betrüger knapp 2.800 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und warnt in diesem Zusammenhang vor Trickbetrügern. Seien Sie misstrauisch, wenn sich unbekannte Personen telefonisch oder per E-Mail als Bankmitarbeiter ausgeben und Transaktionen fordern. Geben Sie keine sensiblen Daten weiter und beenden Sie im Zweifel das Gespräch. Kontaktieren Sie Ihre Bank ausschließlich persönlich oder über Ihnen bekannte, offizielle Rufnummern. Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen, sprechen Sie bei ungewöhnlichen Zahlungsaufforderungen mit Angehörigen und informieren Sie umgehend die Polizei. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell