Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannter zeigt verfassungsfeindlichen Gruß

Erfurt (ots)

Gestern (15.01.2026) zeigte ein Unbekannter auf dem Erfurter Anger den "Hitlergruß". Ein Zeuge informierte gegen 15:50 Uhr die Polizei über den Vorfall. Der Mann konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Die Straftat steht laut aktuellem Ermittlungsstand nicht in Zusammenhang mit einer Versammlung, welche zeitgleich auf dem Anger stattfand. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

