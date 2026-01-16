Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Zeugin beobachtet Automatensprengung
Erfurt (ots)
Gestern Abend (15.01.2026) sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Erfurter Norden. Eine Zeugin beobachtete zwei Personen, welche sich gegen 18:00 Uhr an dem Automaten in der Hanoier Straße zu schaffen machten. Die Täter sprengten den Automaten und stahlen anschließend eine unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie, trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen, unerkannt vom Tatort. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
