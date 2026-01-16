LPI-EF: Zeugin beobachtet Automatensprengung

Sömmerda (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus kam es am Mittwochnachmittag (14.01.2026) in Sömmerda. Nach ersten Erkenntnissen bog der Bus kurz vor 14:00 Uhr vom Busbahnhof kommend nach rechts in die Weißenseer Straße ab. Ein auf dem Parkweg fahrender 71-jähriger Mercedes-Fahrer übersah dabei vermutlich eine rote Ampel und stieß mit dem Linienbus zusammen. Die Beifahrerin des Autofahrers wurde dabei ...

mehr