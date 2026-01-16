Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Missglückte Fahrerlaubnisprüfung

Erfurt (ots)

Eine praktische Fahrprüfung nahm Donnerstagnachmittag in Erfurt ein unerwartetes Ende. Gegen 15:20 Uhr war eine 20-jährige Fahrschülerin mit ihrem Fahrlehrer in der Häßlerstraße in Richtung Am Schwemmbach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Melchendorfer Straße bog ein 29-jähriger Ford-Fahrer auf die Häßlerstraße ab, ohne die Vorfahrt der jungen Frau zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, allerdings entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Ford-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Zudem beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell